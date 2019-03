Polizei Braunschweig

POL-BS: Von der Sonne geblendet - Auto fährt gegen geschlossene Bahnschranke

Braunschweig (ots)

04.03.2019, 16.45 Uhr Braunschweig, Bienrode

Die tiefstehende Sonne war Grund für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag.

Ein 39-jähriger Mann fuhr mit seinem Wagen auf der Waggumer Straße aus Waggum in Richtung Bienrode.

Die tiefstehende Sonne blendete den Fahrer, so dass er das rote Blinklicht und die geschlossene Schranke am Bahnübergang in Bienrode nicht erkannte.

Die Schranke hob sich bei dem Zusammenstoß und der Mann fuhr mit seinem Auto darunter hindurch und über den Bahnübergang hinweg. Er kam mit dem Schrecken davon.

Das Fahrzeug wurde durch die Schranke stark zerkratzt und die Heckscheibe eingeschlagen. An der Schranke waren nur leichte Kratzer zu erkennen.

Der Sachschaden wird auf ungefähr 4.000,- Euro geschätzt.

