Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei Braunschweig zeigt sich mit dem Einsatz rund um den "Schoduvel" 2019 zufrieden

Braunschweig (ots)

04.03.2019 Braunschweig

Die Bilanz der Braunschweiger Polizei zum diesjährigen Schoduvel fällt wie in den Vorjahren sehr positiv aus.

Gemessen an der Vielzahl von Besuchern und dem obligatorischen Alkoholkonsum am Rande des Umzuges und der Feiern in den Kneipen danach wurden vergleichsweise wenig Ermittlungsverfahren, dieses Jahr 28, eingeleitet. Im Jahr 2018 waren es noch 43. In acht dieser Fälle handelte es sich um Körperverletzungen, hier ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um sieben gesunken.

Die Polizei Braunschweig führte gemeinsam mit dem Jugendamt der Stadt gezielt Alkoholkontrollen bei Jugendlichen durch. Insgesamt wurden 150 Jugendliche kontrolliert. In fünf Fällen waren die Jugendlichen zu jung für den mitgeführten Alkohol. Die Kontrollen wurden bei den Jugendlichen zu einem großen Teil positiv aufgenommen.

Nachdem bereits der Umzug sehr positiv und ruhig verlaufen war, kam es auch bei den anschließenden Feiern und Partys in den Gaststätten und Kneipen zu keinen nennenswerten Störungen.

Dir durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen mit Sperrungen und Umleitungen haben sich auch dieses Jahr bewährt.

Erstmalig wurde in diesem Jahr ein Glasbehältnisverbot für den Bereich der Rathauskolonnaden durch die Stadt Braunschweig ausgesprochen. Sowohl die dort ansässigen Geschäfte als auch die Besucher hielten sich an die Auflage, es kam zu keinen polizeilich registrierten Verstößen.

