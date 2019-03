Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Am Sonntag, den 03.03.2019, kam es gegen 15:02 Uhr auf dem Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Dabei kollidierte in Höhe der Ausfahrt des Postparkplatzes ein Linienbus mit einem Pkw. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Neben dem beteiligten Pkw stand ein grauer Pkw Daimler-Benz, dessen Fahrer/-in vermutlich Hinweise zur Ampelschaltung geben kann. Auch Insassen in dem Bus oder andere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst, 0531-4763935, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell