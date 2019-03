Polizei Braunschweig

POL-BS: Kundgebung "Fridays for Future Braunschweig" verlief friedlich - ein Heranwachsender erhielt Platzverweis

Braunschweig (ots)

01.03.2019, 12.00-13.12 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Am Freitagmittag fand in Braunschweig eine Kundgebung unter dem Titel "Friday for Future Braunschweig" statt. Rund 500 meist junge Teilnehmer zogen mit ihrem Aufzug friedlich durch die Innenstadt, um auf ihr Anliegen des Klimaschutzes aufmerksam zu machen.

Die gesamte Versammlung verlief absolut friedlich. Lediglich bei der Abschlusskundgebung kam es zu einer kurzfristigen verbalen Auseinandersetzung. Ein 20-jähriger Mann, der der Polizei als rechtsmotiviert bekannt ist, hatte sich unter die Versammlungsteilnehmer gemischt.

Da er sich uneinsichtig zeigte wurde er zunächst aus der Versammlung ausgeschlossen. Danach wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem der junge Mann nachkam.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell