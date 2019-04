Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Kind attackiert

Bonn (ots)

Am Sonntagabend (21.04.2019) kam es am Mehlemer Rheinufer zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Kind, das dabei möglicherweise verletzt wurde. Zwei Männer sollen den Radfahrer danach attackiert haben.

Der 41-jährige Mann befuhr gegen 21:00 Uhr das John-Jay-McCloy-Ufer, als er in einiger Entfernung vor ihm in Höhe der Siegfriedstraße einen etwa sechsjährigen Jungen auf dem Radweg sah. In unmittelbarer Nähe sollen sich mehrere weitere Kinder und einige Erwachsene aufgehalten haben. Nach Schilderung des Radfahrers soll der Junge trotz Sichtkontakts und fortdauerndem Klingeln den Radweg nicht verlassen haben, weshalb er abbremste und auswich, den Jungen aber dennoch im Vorbeifahren berührte, weshalb dieser zu Boden stürzte. Zwei bislang unbekannte, männliche Begleiter des Jungen sollen den Radfahrer in der Folge beleidigt und körperlich attackiert haben.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Geschehen sowie der Identität der weiteren Beteiligten übernommen und bittet mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben um Meldung unter 0228/15-0.

