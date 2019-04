Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration am kommenden Freitag

Bonn (ots)

Für Freitag, 26.04.2019, wurde eine "Friday For Future"-Demonstration in Bonn angemeldet. Der Anmelder erwartet rund 500 Teilnehmende. Diese sammeln sich auf dem Bonner Kaiserplatz. Um 7.30 Uhr gehen die Demonstrierenden über die Straße Am Hofgarten zum Rheinufer. Hierbei Überqueren sie die Adenauerallee und folgen der Ersten Fährgasse. Anschließend marschieren sie über das Rathenauufer und das Wilhelm-Spiritus-Ufer zur Dahlmannstraße. Dort folgen sie der Karl-Carstens-Straße und der Heussallee zum Platz der Vereinten Nationen / Ecke Kurt-Schumacher-Straße. Dort schließen sie sich einer Kundgebung an, die in der Nähe des World Conference Center Bonn stattfindet. Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf. Es kann zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen.

