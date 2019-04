Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Zwei Einbruchsversuche in Plittersdorf am Ostersonntag - Polizei bittet um Hinweise

Bonn

Zwei Einbruchsversuche registrierte die Bonner Polizei am Ostersonntag (21.04.2019) im Bad Godesberger Ortsteil Plittersdorf: Im Zeitraum zwischen dem 21.04.2019, gegen 09:00 Uhr, und dem 22.04.2019, gegen 09:30 Uhr versuchten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Aggerstraße aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der guten Einbruchssicherung.

In den Nachtstunden des 21.04.2019, gegen 04:45 Uhr, wurde der Bewohner eines Reihenhauses in der Friesenstraße durch laute Geräusche geweckt. Als er dem Geräusch nachging, entdeckte er eine eingeschlagene Terrassentür. Von den mutmaßlichen Einbrechern fehlte jede Spur, sie flüchteten unerkannt vom Tatort.

Das Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung an den Tatorten die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

