POL-BN: Zwei Einbrüche in Pützchen - Polizei bittet um Hinweise

Zwei Einbrüche registrierte die Bonner Polizei am Samstag (20.04.2019) in Pützchen: Im Zeitraum zwischen dem 20.04.2019, gegen 20:20 Uhr, und dem 21.04.2019, gegen 01:15 Uhr waren Unbekannte in der Straße "Am Ennertbad" unterwegs. Nachdem die Täter auf den Balkon einer Hochparterrewohnung kletterten, verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Balkontür Zugang zu den Zimmern. Diese durchsuchten die Einbrecher nach möglichen Wertsachen und flüchteten dann unerkannt vom Tatort. Umfang und Art der möglichen Beute sind derzeit noch nicht bekannt.

In den Abendstunden des 20.04.2019 brach eine noch unbekannte Person in ein Reihenhaus auf der Straße "Am Knippchen" ein: Gegen 23:00 Uhr kam ein Bewohner zu dem betroffenen Haus zurück und bemerkte eine eingeschlagene Terrassentür. Zudem hörte er Geräusche aus einem Zimmer im Dachgeschoss. Der Zeuge machte daraufhin durch laute Rufe auf sich aufmerksam und alarmierte sofort die Polizei. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete unerkannt vom Tatort. In unmittelbarer Nähe fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Tatwerkzeug sowie Beute und stellten beides sicher.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

