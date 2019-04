Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Unbekannte entwendeten Reha-Buggy

Bonn (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Karfreitag (19.04.2019) zwischen 02:00 Uhr und 09:00 Uhr einen verschlossenen Reha-Buggy aus dem Treppenhaus einen Mehrfamilienhauses am Kaiser-Karl-Ring in Bonn-Castell. Der Krankenrollstuhl ist speziell für Kinder mit Epilepsie gebaut und hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 36 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Buggys geben können, sich unter 0228/15-0 zu melden.

