POL-PDMY: Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 20.09.2019-22.09.2019

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagnachmittag wurde auf der Heerstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Verkehrskontrolle mit einem 21-jährigen Verkehrsteilnehmer durchgeführt. Dabei zeigten sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten ein Strafverfahren und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Bereich der Eifelstraße / Bachemer Brücke eine Radfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auffällig wurde diese, da ihr Fahrrad zur Nachtzeit komplett unbeleuchtet war. Im Rahmen der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Da bei einem Radfahrer ab einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille ebenfalls eine Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr vorliegt, wurde auch dieser 42-jährigen Frau eine Blutprobe entnommen.

Sachbeschädigung

In der Nacht zu Sonntag bekam die die hiesige Polizei einen Hinweis, dass mehrere Jugendliche eine Absperrung bzgl. des Weinfestes in Bachem beschädigen würden. Vor Ort konnte eine Gruppe von Jugendlichen an der Örtlichkeit angetroffen werden. Die Beschädigungen wurden ebenso festgestellt. Mehrere Zeugen bestätigten, dass es sich bei der Gruppe um die besagten Randalierer handelte. Die jungen Erwachsenen erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

