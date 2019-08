Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Unbekannte beschmieren Dienstgebäude der Polizeistation Empelde

Hannover (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (08.08.2019) haben Unbekannte das Dienstgebäude der Polizeistation Empelde an der Straße Am Rathaus mit einer schwarzen Masse großflächig beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:15 Uhr, die Substanz an der Fassade des Gebäudes aufgebracht. Um welche Substanz es sich bei der schwarzen Masse handelt, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109 - 5555 zu melden. /isc, ahm

