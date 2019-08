Polizeidirektion Hannover

POL-H: Waldheim: Unfall zwischen zwei Radlern - eine Schwerverletzte

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2019, gegen 14:40 Uhr, sind zwei Radfahrer auf der Liebrechtstraße kollidiert. Eine 70-Jährige hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 70-Jährige auf ihrem Damentrekkingrad auf der Liebrechtstraße, von der Adolf-Ey-Straße kommend, in Richtung Eilenriede unterwegs. Sie war dabei an der Einmündung Liebrechtstraße/Wolfsstraße nach links abzubiegen und stieß mit dem entgegenkommenden 24-jährigen Rennradfahrer zusammen, für welchen das Vorfahrt-gewähren-Schild galt. Der 24-Jährige kam aus der Eilenriede und wollte in Richtung Adolf-Ey-Straße weiterfahren. Die Seniorin wurde bei der Kollision schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Mit leichten Verletzungen wurde der 24-Jährige vor Ort behandelt. /has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell