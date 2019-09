Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht zum Wochenende

Dienstgebiet der Polizei Adenau (ots)

Diebstahl eines Quads Am Samstag wurde der Polizei Adenau gegen 15.15h der Diebstahl eines auf dem Besucherparkplatz am Brünnchen abgestellten Quads angezeigt. Der Geschädigte hatte sein weißes Quad mit Euskirchener Zulassung im Bereich des Parkplatzes nahe der B412 abgestellt und stellte nach seiner Rückkehr dessen Fehlen fest. Täterhinweise liegen aktuell noch keine vor.

Verkehrsunfälle Die Polizei Adenau musste bei bestem Spätsommerwetter am Wochenende wieder viele Verkehrsunfälle aufnehmen, darunter leider auch 6 Unfälle mit teils schweren Personenschäden (Stand 14.00 Uhr).

Am Samstag gegen 15.00 Uhr kam es in der Gemeinde Heckenbach auf der L85 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Motorrad. Auf der schmalen Fahrbahn kamen sich in einer Kurve beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zu nahe, sodass der Motorradfahrer an dem am Traktor befestigten Pflug hängen blieb und stürzte. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Prellungen zu, am Motorrad entstanden geringe Schäden.

Gegen 15.45 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B 258 nahe Wirft an der "Kirmutscheider Kreuzung". Ein 68 Jahre alter Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen wollte auf die Bundesstraße einbiegen und übersah hierbei einen in Fahrtrichtung Nürburgring fahrenden 28-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls aus NRW stammte. Der Motorradfahrer konnte noch leicht ausweichen, stieß jedoch gegen den vom PKW mitgeführten Anhänger und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des PKW blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden am Anhänger (leichter Schaden) und am Motorrad (Totalschaden).

Gegen 16.05 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der B257 an der Abzweigung zum Ommelbachtal bei Dümpelfeld gemeldet. Ein 20-jähriger Autofahrer aus NRW übersah hier die Vorfahrt des bevorrechtigten Motorrads, dessen Fahrer aus NRW stürzte und schwer verletzt wurde. Er musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 19.05 Uhr auf der B257 bei Leimbach, als ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Ahrkreis versuchte, zwei vorausfahrende Fahrzeuge, einen PKW und ein Motorrad, zu überholen. Als während des Überholvorgang Gegenverkehr auftauchte bremste der vorausfahrende PKW stark ab, damit der Überholer rechtzeitig einscheren kann. Hierdurch prallte das Motorrad auf den bremsenden PKW, der 57-jährige Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Auch er musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Sonntagmorgen ereignete sich bereits kurz nach Öffnung der Nordschleife für den Touristenverkehr ein schwerer Verkehrsunfall. Im Streckenabschnitt Aremberg geriet ein britischer PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Rennstrecke ab und überschlug sich. Die beiden Insassen kamen mit viel Glück mit oberflächlichen Verletzungen davon, mussten jedoch die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen. Am PKW entstand Totalschaden.

Ein weiterer Überschlag ereignete sich gegen Mittag auf der Nordschleife im Streckenabschnitt Kallenhard. Auch hier überschlug sich ein PKW, die beiden Insassen aus Deutschland mussten per Hubschrauber bzw. Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. In der Folge ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall, hier blieb es jedoch bei Sachschäden.

