Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auto zerkratzt

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag stellte ein 70-jähriger Rintelner seinen Pkw Mercedes A-Klasse gegen 09.30 Uhr vor einem Altenheim in Friedrichshöhe parkend ab und als er nach einer Stunde wieder zu seinem Fahrzeug kam, war es an der Fahrerseite bis auf die Grundierung herunter zerkratzt. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um einen Verkehrsunfall handelte. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell