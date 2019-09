POL-NI: Marklohe-Auch in Marklohe werden Fahrradeigentümer gesucht

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstag, 07.09.2019, fanden Spaziergänger zwei Fahrräder am Straßenrand der Hoyaer Straße in Marklohe. Da nicht auszuschließen ist, dass diese Räder im Zusammenhang mit einer Straftat stehen, forscht die Polizei nun nach den Eigentümern. Bei den Rädern handelt es sich um ein Damensportrad der Marke "Centano", Typ Zero X One mit rotem Rahmen, sowie um ein Rennrad der Marke" Serious" Typ Grafix in blau. Hinweise bitte an die Polizei in Marklohe unter 05021/961980.

