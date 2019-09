Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese-Fahrrad bei Dieben sichergestellt - Polizei sucht den Eigentümer

(BER)In der Nacht von Samstag, 31.08.2019 auf Sonntag, 01.09.2019, entwendeten zwei Jugendliche ein Damenfahrrad sowie ein Herrenrad in der Loccumer Straße in Leese. Mit den Rädern fuhren sie anschließend nach Uchte. Im Rahmen von Ermittlungen stellten die ermittelnden Polizeibeamten zwei 14 und 16-jährige Jugendliche als Täter fest. Das gestohlene Damenfahrrad "Performance" in weiß konnte sichergestellt werden, das Herrenfahrrad blieb bei verschwunden. Die Polizei in Stolzenau bittet die Eigentümerin oder den Eigentümer des abgebildeten Fahrrades, sich unter 05761/92060 bei der Dienststelle zu melden.

