Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

Bad Eilsen/Ahnsen (ots)

(ma)

In Ahnsen ist am Sonntag in der Zeit von 17.45 Uhr bis 21.00 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen worden.

Der oder die Einbrecher drangen in Abwesenheit der Hausbesitzer in das Gebäude an der Straße "Am Harrl" über die Terrassentür ein, die wahrscheinlich mit einem Schraubendreher aufgehebelt wurde.

Im Wohnhaus wurden mehrere Schränke geöffnet, Bekleidung durchwühlt und letztendlich Schmuckstücke bzw. Bargeld gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell