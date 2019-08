Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brand im Heizungskeller

Sachschaden von über 10.000 Euro ist am Montagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Brand im Kellerraum eines Tankstellengebäudes an der Ecke Kepler-/Ailinger Straße entstanden. Das Feuer, das von der Feuerwehr Friedrichshafen, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz war, rasch gelöscht werden konnte, ist vermutlich auf einen Kurzschluss in der Ölheizung zurückzuführen. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Ailinger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Sachschaden von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Montag zwischen 22.00 und 06.45 Uhr an einem im Hinterhof des Gebäudes Susostraße 4 abgestellten Dacia die Frontscheibe sowie beide Türen der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, aufzunehmen.

Friedrichshafen

Exhibitionist

Wegen exhibitionistischer Handlungen hat sich ein 54-Jähriger zu verantworten, der sich am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Kluftern vor der allein anwesenden Verkäuferin entblößte. Der Mann konnte wenig später noch im Laden von Beamten des Polizeireviers angetroffen werden.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Während eine Pkw-Lenkerin am Montagnachmittag zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr ihren Skoda Fabia auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Stockerholzstraße abgestellt hatte, streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken den hintern linken Radkasten und die Stoßstange. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Gestürzter Rollerfahrer

Leichte Verletzungen hat sich ein 52-jähriger Motorrollerfahrer am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Leutholdstraße zugezogen. Der Mann war in Richtung Colsmanstraße gefahren und hatte in Höhe eines Parkhauses nur auf die von dort einfahrenden Fahrzeuglenker geachtet. Dabei übersah er einen Lkw, dessen 21-jähriger Lenker von einer gegenüberliegenden Werksausfahrt nach rechts in die Leutholdstraße einbiegen wollte, aber aufgrund passierender Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich anhalten musste. Der 52-Jährige bremste deshalb seinen Roller stark ab, kam hierbei zu Fall und rutschte leicht gegen das linke Hinterrad des Lkw. Der Zweiradfahrer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Friedrichshafen

Teurer Streifvorgang

Sachschaden von rund 15.000 Euro ist am Montagvormittag gen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Spaltensteiner Straße entstanden. Der 81-jährige Lenker eines Renault Megane hatte beim Vorbeifahren vermutlich aus Unachtsamkeit einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota Yaris gestreift.

Friedrichshafen

Nächtliche Ruhestörung

Sehr lautstark verhielt sich in der Nacht zum heutigen Dienstag eine Gruppe von Jugendlichen, die der Polizei von belästigten Anwohnern im Otto-Hahn-Weg gemeldet wurde. Als eine Streifenwagenbesatzung die Örtlichkeit überprüfte, stießen sie auf zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Ihre Begleiter hatten beim Erkennen des Streifenwagens bereits die Flucht ergriffen. Da der 15-Jährige erheblich alkoholisiert war, ein Alkoholtest ergab über 1,7 Promille, nahmen ihn die Beamten mit und übergaben ihn einer Erziehungsberechtigten.

Meckenbeuren

Versuchte Automatenaufbrüche

In der Zeit von vergangenen Dienstagabend bis Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Täter versucht, zwei Zigarettenautomaten in der Tettnanger Straße und in der Lenbachstraße aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum (30. Juli bis 4. August) Verdächtiges in einer der beiden Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/9432-0, zu melden.

Meckenbeuren

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Mit einem gebrochenen Bein musste ein 19-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag gegen 16 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K 7719 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 45-jährige Lenkerin eines Pkw war bei Siggenweiler von einem Grundstück kommend nach links in die Kreisstraße eingebogen und hatte hierbei den aus Richtung Liebenau kommenden Motorradfahrer übersehen. Dieser streifte die Frontseite des Pkw, wodurch die Stoßstange abgerissen wurde, und stürzte anschließend mit seiner Maschine. Während der Versorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme musste die K 7719 Für etwa eine Stunde voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

Kressbronn

Betrug

Um über 1.600 Euro wurde ein 79-jähriger Mann betrogen, der vergangene Woche den Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Firma Microsoft erhielt. Der englisch sprechende Betrüger gab vor, wegen eines möglichen Hackerangriffs den PC des Geschädigten überprüfen zu müssen. Durch sein geschicktes Vorgehen brachte der Unbekannte den 79-Jährigen dazu, verschiedene Verfahrensschritte an seinem Computer durchzuführen. Dabei musste sich dieser auch zum Online-Banking anmelden und aus "reiner Vorsicht zur Abwehr von Hackerangriffen" zwei TAN aus seiner TAN-Liste eingeben. Als der Anrufer nach weiteren Bankverbindungen und vorhandenen Kreditkarten fragte, wurde der Geschädigte zunehmend misstrauischer und beendete schließlich das Telefongespräch.

Im Zusammenhang mit derartigen Betrugsdelikten gibt die Polizei folgende Tipps:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Immenstaad

Tätliche Auseinandersetzung

Als zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 1 Uhr in der Hauptstraße zu Fuß unterwegs waren und dabei immer wieder Böller anzündeten, verfolgten zwei Anwohner die nächtlichen Ruhestörer und stellten diese zur Rede. Nachdem die jungen Männer auf Verlangen ihre Personalien nicht nennen wollten, wurden sie von den beiden Anwohnern gepackt und festgehalten. Bei dem anschließenden Gerangel zogen sich die beiden Heranwachsenden leichte Blessuren zu und bei einem wurde das T-Shirt zerrissen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls dauern an.

Immenstaad

Auto angefahren

Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen das Heck eines auf dem Parkplatz West 3 an der Seestraße abgestellten VW Touran geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens von rund 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545/1700, entgegen.

Bermatingen

Pkw beschädigt

Das Weite suchte ein unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er in der Zeit von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagvormittag, 10 Uhr, gegen das Heck eines auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Gartenstraße abgestellten Opel Corsa geprallt war. Der hierbei angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Autofahrerin kommt von der Straße ab

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich gegen 19.50 Uhr auf der L 200 ereignet hat. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Landesstraße in Richtung Altheim befahren und wollte, als sich zwei mitfahrende Kinder stritten, nach rechts auf den Wanderparkplatz vor der Abfahrt Baufnang abbiegen. Abgelenkt durch den Streit verpasste sie jedoch die Einfahrt und fuhr in den Wald, wo sie nach etwa 20 Metern mit ihrem Auto auf einem Holzpolter zum Stehen kam. Während die 35-Jährige und ihre Beifahrerin sowie die beiden Kinder unverletzt blieben, hatte sich das Fahrzeug derart verkeilt, dass es von einem Abschleppunternehmen geborgen, aufgeladen und abtransportiert werden musste.

