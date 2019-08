Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Einbruch in Schule

Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter zwischen Freitag, 14.45 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, in eine Schule in der Radolfzeller Straße verschafft. Dort hebelten sie mehrere Türen und Schränke auf, öffneten gewaltsam Behältnisse und durchsuchten verschiedene Zimmer. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ausschließlich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531/94299-3, zu melden.

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 15.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 18.45 Uhr im Kreisverkehr Gartenstraße / Brauneggerstraße. Ein 68-jähriger Autofahrer war in der Gartenstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw eines 28-jährigen Mannes. Bei der Kollision verletzte sich niemand.

Konstanz

Rollerfahrerin stürzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 63-jährige Motorroller-Fahrerin am Montagabend gegen 20.15 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall auf der Rheinbrücke ins Krankenhaus gebracht werden. Die Roller-Lenkerin befuhr die Brücke aus Richtung Schweiz, als sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Randstein und in Folge zwei Mal die Außenschutzplanken touchierte. Schließlich kippte die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug um und rutschte mehrere Meter über die rechte Fahrspur. Am Roller entstand lediglich geringer Sachschaden.

Radolfzell

Missachtung der Vorfahrt

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 27.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 18.30 Uhr auf der L 220. Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin befuhr von Radolfzell kommend die L 220 und wollte nach links zur Auffahrt der B 33 in Richtung Konstanz abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines entgegenkommenden 50-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß wurden die jeweiligen beiden Insassen der Fahrzeuge verletzt. Diese wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Radolfzell

Gegen Findling geprallt

Über 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in der Nacht auf Dienstag gegen 00.15 Uhr am "Altbohl-Kreisverkehr" ereignete. Eine von der Schützenstraße kommende 57-jährige Pkw-Lenkerin fuhr im Kreisverkehr geradeaus weiter und kollidierte mit einem dort befindlichen Findling. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der große Stein aus seinem Fundament gerissen sowie mehrere Pflanzen beschädigt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden.

Singen

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 00.00 Uhr und 09.30 Uhr in der Erzbergerstraße begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 24 abgestellten BMW Mini und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Mühlhausen-Ehingen

Motorradfahrer fährt Motorradfahrer hinten auf

Schwerverletzt musste ein 52-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 14.15 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall auf der K 6127 ins Krankenhaus gebracht werden. Ein von Neuhausen kommender 56-jähriger Motorradfahrer wollte an der Einmündung K 6178 in Richtung Aach abbiegen. Der nachfolgende 52-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Motorrad des 56-Jährigen, sodass beide Männer stürzten. Nach eigenen Angaben blieb der 56-Jährige unverletzt. Die Zweiräder, an denen ein Gesamtsachschaden von über 10.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Steißlingen

Farbschmierereien

Ein unbekannter Täter besprühte mit roter Farbe am vergangenen Wochenende auf dem Basketballplatz in der Kirchstraße einen aufgestellten Mülleimer. Die Sitzfläche der Abstufung aus Betonsteinen wurde mit schwarzer und grauer Farbe beschmiert. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738/97014, zu wenden.

Engen

Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr in einem Gebäude in der Leipferdinger Straße zu einem Brand. Ein Löschversuch musste durch Zeugen aufgrund der Rauchentwicklung abgebrochen werden. Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren Tengen und Watterdingen konnten den Brand rasch löschen. Dennoch dürfte sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Stockach - Mühlingen

Fahrzeug macht sich selbständig

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr ein in der Bergstaße abgestellter VW. Der Pkw rollte deshalb mehrere Meter rückwärts und prallte schließlich gegen einen zwischen zwei Anwesen stehenden Baum. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

