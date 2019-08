Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Jugendlicher Rollerfahrer leicht verletzt

Bühl, Oberbruch (ots)

Ein 15 Jahre alter Rollerfahrer hat sich nach einer Kollision mit einem Autofahrer am Donnerstagmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche geriet beim Befahren des Oberkirchweg mit seinem Gefährt zu weit nach links und stieß gegen 12:15 Uhr mit dem entgegenkommenden BMW einer 51-Jährigen zusammen. Die BMW-Lenkerin versuchte noch auszuweichen und abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr vermeiden. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

