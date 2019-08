Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ältere Dame um Erspartes betrogen

Baden-Baden (ots)

Eine 86 Jahre alte Frau aus Baden-Baden ist am Donnerstagnachmittag nach einem erfolgreichen Enkeltrick um ihr Erspartes von mehreren Zehntausend Euro gebracht worden. Die unbekannte Anruferin bediente sich der allseits gängigen Masche und gab sich während des geführten Telefonats als Verwandte, in diesem Fall als Tochter der Cousine aus. Die Anruferin gaukelte der Seniorin vor, das Geld für den Erwerb einer Wohnung zu benötigen. Nachdem die betagte Dame anfänglich den Forderungen standhielt, gab sie letztlich dem hartnäckigen Drängen der Betrügerin nach. So kam es gegen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr an der Wohnungstür der 86-Jährigen zu zwei Geldübergaben an einen fremden Mann, der wie folgt beschrieben wurde: 45 bis 50 Jahre alt, schlanke Statur, kurzer dunkler Vollbart, bekleidet mit langer, dunkler Hose, weißem Hemd und dunkler Schildkappe, ferner führte der Mann eine schwarze Umhängetasche mit sich. Zwischen den beiden Geldübergaben hat sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter telefonisch beim Opfer gemeldet und ihr vorgelogen, dass mittlerweile ein erster Betrag der angeblichen Verwandten auf ihrem Konto eingegangen sei. Der falsche Bankangestellte gab sich als 'Herr Weiss' aus. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige

