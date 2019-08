POL-KN: Gemeinsame Pressemittelung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 06.08.2019

Polizeipräsidium Konstanz

Singen

Versuchtes Tötungsdelikt

Wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 34-jährigen polnischen Staatsangehörigen, dem vorgeworfen wird, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Wohnung in der Bruderhofstraße in Singen einen 30-jährigen Mann mit einem Messer attackiert zu haben. Die beiden Bekannten hatten tagsüber gemeinsam Alkohol konsumiert und sich für den späteren Abend noch einmal verabredet. Gegen Mitternacht suchte der 34-Jährige den Jüngeren in dessen Wohnung auf, griff diesen mit einem Messer von hinten an und verletzte das Opfer an Hals und Bauch. Dem Verletzten gelang es dennoch, den Angreifer aus der Wohnung zu befördern und anschließend selbständig in das Klinikum zu gehen, um sich ärztlich behandeln zu lassen. Am Sonntagmorgen wurde der 34-Jährige von Sondereinsatzkräften der Polizei in seiner Wohnung festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der mutmaßliche Täter am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

