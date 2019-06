Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Kind rennt auf Straße

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag bei einem Unfall in Uhingen ein siebenjähriger Junge.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei der Junge mit der Mutter in einen Mercedes eingestiegen. Der stand am rechten Straßenrand in der Schwabenstraße. Nach dem Einsteigen verließ der Junge das Fahrzeug wieder über die andere Hintertür. Danach rannte er ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße. Dort näherte sich eine VW-Fahrerin. Die 53-jährige habe trotz sofortiger Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Der Junge erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

+++1202575

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell