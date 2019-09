Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Raddestorf (ots)

(Westenfeld)

(loh) Ein 79 jähriger Uchter befährt zusammen mit seiner 73 jährigen Ehefrau die Bundesstraße 61 aus Richtung Uchte kommend in Richtung der Landesgrenze Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen. Nach bisherigen Ermittlungen gerät er aufgrund eines gesundheitlichen Problems mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Beide Personen werden schwerverletzt. Sie werden nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle per Rettungswagen in das Klinikum Minden verbracht. Am Pkw entsteht Totalschaden (Schadenssumme ca. 8000,-Euro). Die B 61 wird für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. eine Stunde) unter Einsatz der Straßenmeisterei Uchte und Straßen NRW vollgesperrt.

