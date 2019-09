Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher erbeutete Spielekonsole mit Zubehör

Viersen (ots)

Am 20.09.2019, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter durch ein offenstehendes Oberlicht, in die Wohnung des Geschädigten. Diese befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Königsallee. Aus der Wohnung wurde eine Spielekonsole mit Controller und Spielen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter 02162 - 377 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Udo Breuer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell