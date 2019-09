Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190920 Willich-Anrath: Beim Abbiegen übersehen - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

LR Viersen (ots)

Am Freitag, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Viersen auf dem Reiherweg und bog nach rechts auf den zur K 17 parallel verlaufenden Radweg ab. Dabei achtete er vermutlich nicht auf einen 52-jährigen Pedelec-Fahrer aus Krefeld, der diesen Radweg aus Richtung Willich kommend in Richtung Viersen befuhr. In Folge der Kollision stürzten beide Beteiligte, der Pedelec-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. Die beiden Fahrräder waren nicht mehr fahrbereit /kh (1116)

