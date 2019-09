Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Abend des 31.08.2019, gegen 21:30Uhr, kommt es im Neumayerring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Hund. Der unangeleinte Hund läuft plötzlich auf die Fahrbahn sodass der Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Zwischen dem PKW-Fahrer und dem Begleiter der Hundehalterin kommt es in der Folge zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der Fahrzeugführer tritt und schlägt nach dem Begleiter und wird schließlich von diesem zu Boden gestoßen. Während es dem Hund dem offensichtlich gut geht und am Auto nur ein geringer Sachschaden entstanden ist, kommt auf die beiden Streitparteien eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PK Felix Scharhag

Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell