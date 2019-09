Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub (19/0109) 01.09.2019, zw. 05:00 und 05:20 Uhr

Speyer (ots)

Ein 46-jähriger Mann aus Neustadt a.d.W. befand sich in einer Tankstelle in Speyer, um dort bei einem Getränk die Samstagnacht ausklingen zu lassen. Hierbei gesellte sich der spätere Beschuldigte zu dem Mann. Als der Geschädigte die Tankstelle verlassen hatte, folgte ihm der bisher unbekannte Täter, schlug dem Mann mit der Faust ins Gesicht und entwendete dessen Geldbeutel. Im Geldbeutel befand sich Bargeld im höheren dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Platzwunde des Geschädigten musste daraufhin im Krankenhaus genäht werden. Die Ermittlungen dauern an.

