Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl am Bahnhof - Geschädigte gesucht

Limburgerhof (ots)

Im Bereich des Bahnhofes in der Mainzer Straße wurden von Samstag auf Sonntag gegen 01:20 Uhr drei Fahrräder entwendet. Die Täter seien laut Zeugen in Richtung eines dort befindlichen Hotels geflüchtet. Im Rheingönheimer Weg wurde im Rahmen der Fahndung ein silbernes Damenrad der Marke Hercules aufgefunden und sichergestellt. Das Fahrrad hat 21-Gänge und der Modellname lautet Nepal. Zeugen und Geschädigte, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



