Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Zeugen

Dannstadt und Mutterstadt (ots)

Dannstadt-Schauernheim Am Freitag, dem 30.08.2019 um 05:00 Uhr, stellte ein 31-jähriger Mann seinen Pkw in der Limburgstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 13:00 Uhr zurückkehrte, musste er einen frischen Streifschaden vorne links an der Stoßstange an seinem Fahrzeug feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne notwendige Feststellungen zu treffen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Mutterstadt Auch in Mutterstadt stelle ein 21-jähriger Fahrer seinen PKW am Samstag gegen 16:00 Uhr in der Speyerer Straße am rechten Fahrbahnrand für eine halbe Stunde ab. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an diesem vorbei und beschädigte den Außenspiegel. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

