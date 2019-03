Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

Tettnang (ots)

Tettnang

Nochmaliger Zeugenaufruf

Der Polizeiposten Tettnang sucht nochmals Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Donnerstag, dem 21.03.2019, in der Wilhelmstraße ereignet hat (wir berichteten am 22.03.2019). Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, war der Unfallzeitpunkt um 16 Uhr. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen älteren, vollständig weißen Omnibus. Der Fahrer, welcher den Unfall offensichtlich bemerkte, stieg aus, begutachtete den Schaden und sprach noch kurz mit einer Frau, die einen Kinderwagen schob. Nach einiger Zeit setzte er dann seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Da laut Zeugenaussagen noch weitere Personen in unmittelbarer Nähe des Unfalls waren und möglicherweise sachdienliche Hinweise zur Identität des Busfahrers geben können, bittet der Polizeiposten Tettnang diese und auch die Frau mit dem Kinderwagen, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Unsere Mitteilung vom 22.03.2019:

Tettnang

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 17.00 Uhr in der Wilhelmstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren gegen einen geparkten Hyundai und verursachte hierbei einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710.

Rückfragen bitte an:

PHK Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

