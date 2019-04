Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Auto entwendet - Wer hat etwas gesehen?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Diebe schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Weinheim zu und erbeuteten ein hochwertiges Fahrzeug. Zwischen 17.30 Uhr und 9.30 Uhr entwendeten die Unbekannten einen Mercedes S560 4matic AMG mit HD-Kennzeichen, der vor einer Garage in der Huegelstraße, ordnungsgemäß verriegelt, abgestellt war. Das Fahrzeug ist mit dem sogenannten Keyless-Go-Sysmten ausgestattet und wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand durch Überwindung dieses Systems geöffnet und gestartet.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Nutzer von Fahrzeugen, die mit dem Keyless-Go-System ausgestattet sind, auf folgendes hin:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln. - Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell