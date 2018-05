POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Container am Klärwerk aufgebrochen

32602 Vlotho (ots) - (um) Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter mehrere Container an einer Baustelle der Wirtschaftsbetriebe an der Weserstraße auf. Die Einbrecher stahlen verschiedene Werkzeuge und Materialien u.a. Maschendrahtzaun. Die Täter hebelten, um auf das Gelände zu gelangen, das Zufahrtstor auf. Die Beschädigungen und der Schaden betragen mindestens 6.500.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

