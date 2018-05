POL-HF: Einbruch - Briefmarkensets aus Kiosk in Verbrauchermarkt gestohlen

32051 Herford (ots) - (um) Am Sonntagabend (29.04.), gegen 22:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Goebenstraße ein. Nachdem die Einbrecher eine Seitentüre gewaltsam überwinden konnten, brachen sie anschließend in den im Eingangsbereich befindlichen Kiosk ein. Hier stahlen die Täter mehrere Briefmarkensets. Der Schaden insgesamt beträgt mindestens 6.000.- Euro. Die Tat bemerkten Mitarbeiter des Marktes am frühen Montagmorgen und verständigten die Polizei. Die Kriminalwache übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die Polizei sucht in diesem Fall Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen um den Tatort in den vergangenen Tagen machen können. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

