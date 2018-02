POL-HA: Die Hagener Polizei will Einbrechern mit Großkontrollen auf die Spur kommen

Hagen (ots) - Die Hagener Polizei will Einbrechern mit Großkontrollen auf die Spur kommen. Am Dienstag (27.02.2018) besetzten 76 Beamtinnen und Beamte bei einem Großeinsatz mehrere Autobahnabfahrten und Zugangsstraßen.

In der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß die Einbruchszahlen. Obwohl die Fallzahlen erfreulicherweise erheblich gesunken sind, bleibt die Hagener Polizei am Ball. Erster Kriminalhauptkommissar Peter Carl leitet das Kommissariat 13 und hat sich intensiv mit dem Thema Wohnungseinbruch beschäftigt. "Wir wollen das Übel bei der Wurzel packen", so Carl. "Wir erhöhen den Fahndungsdruck. Die Täter sollen erst gar nicht die Möglichkeit zu einem Einbruch haben."

Daher besetzten 76 Polizistinnen und Polizisten heute (27.02.2018) bis in die Abendstunden mehrere Autobahnabfahrten und durchstreiften verschiedene Stadtteile. Peter Carl: "Einbrecher müssen das Gefühl haben, hier in Hagen jederzeit in eine Kontrolle geraten zu können. Wir wollen Einbrecher erkennen und festnehmen."

Doch nicht nur die Bemühungen der Polizei können Einbrechern das Leben erschweren. Jeder sollte bei verdächtigen Beobachtungen in seinem Wohnumfeld sofort die 110 anrufen. Alle Hinweise können wertvoll sein.

"Darüber hinaus", betont Peter Carl, "kann jeder zur Reduzierung der Tatgelegenheiten beitragen, indem er seine Wohnung oder sein Haus gegen Einbrüche sichert. Und das muss noch nicht einmal teuer sein." Kostenlose Beratung gibt es bei dem darauf spezialisierten Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331/986-1535.

Auch wenn den Polizistinnen und Polizisten kein dicker Fisch ins Netz ging, bewertet Einsatzleiter Carl die Großkontrolle als vollen Erfolg. Die Polizei erhielt wertvolle Hinweise, die nun noch ausgewertet werden müssen.

