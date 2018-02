POL-HA: Frau schläft nach Drogenfahrt ein - Führerschein sichergestellt

Hagen (ots) - Am Montag, 26.02.2018, kam es zu einer Autofahrt unter Drogeneinfluss. Gegen 16:30 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei mit, dass sich ein Renault über die Tückingschulstraße und den Wolfskuhler Weg bis auf die Weststraße bewegt. Dabei fuhr der Kangoo offenbar mehrfach auf die Gegenfahrbahn und bremste und beschleunigte währenddessen grundlos. In einem Imbiss trafen die Beamten die mutmaßliche Fahrerin nach Zeugenhinweisen an. Nach einigen Reaktionstests bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Dies bestätigte wenig später ein Urintest. Die Polizisten brachten die 42-Jährige für eine Blutprobe in ein Krankenhaus. Auf der Fahrt schlief die Frau für kurze Zeit im Streifenwagen ein. Den Führerschein der Frau stellte die Polizei sicher. Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf.

