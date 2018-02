POL-HA: LKW verursacht Verkehrsunfall und haut ab

Hagen (ots) - Am Montag vernahm ein 73-jähriger Zeuge gegen 13.10 Uhr auf der Tulpenstraße einen lauten Knall. Er schaute von seinem Balkon und sah, dass ein großer LKW mit Auflieger gegen einen geparkten Mercedes Benz A 180 gestoßen war. Durch den Zusammenstoß war der Mercedes von seiner ursprünglichen Parksituation etwas nach hinten verschoben worden. Der LKW bog nach links in die Erikastraße ab und verschwand unerlaubt vom Unfallort. Der Mercedes wurde an der rechten Seite stark beschädigt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 7.000,00 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell