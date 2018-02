POL-HA: Zwei Personen am Kopf verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots) - Am Samstag befanden sich drei junge Männer im Alter von 17, 19 und 34 Jahren gegen 22.10 Uhr in der Grünstraße. Alle standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 34-jährige Mann stürzte seinen Angaben zufolge zu Boden und verletzte sich am Kopf. Der 19-Jährige wollte ihm nach eigenem Bekunden zur Hilfe eilen und stürzte ebenfalls. Auch er verletzte sich hierbei am Kopf. Beide Männer wurden in einer nahegelegenen Klinik behandelt. Der 17-Jährige verhielt sich während des Einsatzes aggressiv und schlug gegen eine Schranke. Er wurde zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun, ob die Darstellung der Beteiligten den Tatsachen entspricht. Zeugenhinweise werden unter der 02331/986-2066 erbeten.

