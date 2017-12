POL-PDMY: Kind auf Zebrastreifen erfasst

Kaisersesch (ots) - Am Freitag, 22.12.2017, gegen 11:00h, befährt ein 80 Jahre alter Fahrzeugführer die Hambucher Straße in Kaisersesch und übersieht ein auf dem Fußgängerüberweg querendes Kind. Der 6-jährige erleidet durch den Aufprall auf der Motorhaube eine Schramme am Kopf und klagt über Kopfschmerzen. Er wurde vorsorglich durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht.

