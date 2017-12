POL-PDMY: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Burbrohl (ots) - In den Morgenstunden am Donnerstag, 21.12.2017, versuchte eine bislang unbekannte männliche Person gegen 07.00 Uhr eine Tankstelle in Burgbrohl, Brohltalstraße zu überfallen. Zu Tatausführung benutze er ein Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Da er jedoch auf Widerstand stieß, ließ er von der weiteren Tatausführung ab und flüchtetet zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 bis 1270 cm groß eventuell jugendliches Alter, schlanke bis schmächtige Figur, komplett schwarz gekleidet, schwarze Handschuhe, maskiert mit einer Gesichtsmaske mit großen Augenschlitzen,

Auch hier sucht die Kriminalpolizei Mayen nach Zeugen, die zur Tat sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden an die Kripo Mayen unter der Rufnummer 02651 - 8010 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell