POL-HF: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Enger (ots) - (mas)Am Freitag (30.04.) kam es zu einem Verkehrsunfall in Enger, im Kreuzungsbereich Wertherstr./Westerengerstr. Eine 51-jährige Engeranerin befuhr mit ihrem Nissan die Westerengerstraße aus Fahrtrichtung Spenger Straße kommmend in Richtung der Wertherstraße. Sie hielt zunächst an der o.g. Kreuzung an. Kurz darauf fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei eine 21-jährige Bielefelderin, welche mit ihrem Fiat die vorfahrtberechtigte Wertherstraße, aus Richtung Enger kommend, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Hierbei wurden die 21-jährige Bielefelderin, sowie ihre 26-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Diese wurden mittels einem verständigten RTW vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An diesen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4800 Euro.

