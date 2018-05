POL-HF: Brand in Südlengern - Grillhaus angezündet

32278 Kirchlengern (ots) - (um) Bislang unbekannte Täter zündeten am Freitagnachmittag (27.04.) ein Grillhaus an der Westernkampstraße in der Nähe des Sportplatzes an. In den sanitären Räumlichkeiten entstand das Feuer. Nachdem Zeugen den Brand bemerkten, verständigten sie die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Tat geschah in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:09 Uhr. Kurz nach 16:00 Uhr sind zwei Jugendliche über den Sportplatz geflüchtet, als man den Rauch in der Grillhütte bemerkte. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden an die Kriminalpolizei im Kommissariat 1 der Direktion Kriminalität in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

