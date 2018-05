POL-HF: Diebstahl von Kraftfahrzeug - Enduro Kraftrad vor dem Haus gestohlen

32049 Herford (ots) - (um) In der Nacht von Samstag (28.04.) auf Sonntag, stahlen bislang unbekannte Täter ein auffälliges Kleinkraftrad Beta RR 125 4T 125cc LC. Die "Enduro" Maschine ist rot weiß und stand geparkt vor einem Haus an der Henri-Dunant-Straße. Der Schaden wird mit etwa 3.800.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

