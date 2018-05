POL-HF: Diebstahl aus Automaten - Diensthund ergreift flüchtigen Aufbrecher

32584 Löhne (ots) - (um) Am Freitag (27.04.), in der Nacht gegen 01:00 Uhr, brachen zwei Täter einen Zigarettenautomaten in Mennighüffen an der Ecke Potthastweg/Osterfeldweg auf. Im Rahmen der Fahndung flüchteten in Tatortnähe zwei dunkel gekleidete Männer, als sie einen Streifenwagen erkannten. Sie liefen in der Nähe des Umspannwerkes in ein Feld. In der Nacheile war ein Diensthund der Polizeiwacche Herford mit eingesetzt. Nachdem auf Anrufen der Beamten ein dringend der Tat verdächtiger übers Feld flüchtender Mann nicht reagierte, ergriff der Diensthund den Flüchtigen am Bein. Er kam zu Fall und konnte festgenommen werden. Nachdem der 27-Jährige noch in der Nacht ärztlich versorgt werden konnte, musste er nach Auswertung der Gesamtumstände in Gewahrsam genommen werden. Am nächsten Morgen vernahmen ihn Kriminalbeamte zur Tat und mussten ihn später nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Der Mann aus Löhne ist der Polizei als Straftäter aus verschiedenen Delikten bekannt. Es wurde zudem Einbruchswerkzeug in der Nähe des Tatortes aufgefunden. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an. Hinweise zum weiteren Täter werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

