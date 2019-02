Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Arnsberg (ots)

In der Kirchstraße im Ortsteil Oeventrop kam es im Verlauf des Freitagvormittags (08.02.2019) zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verschafft. Dort versuchten der/die Täter zwei Wohnungstüren gewaltsam aufzuhebeln. Die Wohnungstüren hielten den Aufbruchsversuchen jedoch stand und der /die Täter verließen das Haus wieder. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg (Tel. 02932 90200). (Kri)

