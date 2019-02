Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In Gegenverkehr geschleudert

Brilon (ots)

Auf der K15 von Olsberg nach Altenbüren kam es am frühen Freitagabend (08.02.2019, 18:46h) zu einem Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus Olsberg verlor ausgangs einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Pkw mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48jährigen Fahrers aus Bielefeld. Beide Fahrzeugführer und auch die 42jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Pkw wurden zunächst ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die K15 musste für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen (ca. zwei Stunden) gesperrt werden. (Kri)

