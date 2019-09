Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher erbeutete Bargeld

Brüggen (ots)

Am Abend des 19.09.2019, in der Zeit von 20.30 Uhr bis 20.55 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassen Tür, an einem Haus, auf der Roermonder Straße, auf. Der Wohnungsinhaber befand sich zu diesem Zeitpunkt im Keller. Der Einbrecher durchsuchte eine Schublade und entwendete einen kleineren Bargeldbetrag, bevor er flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter 02162 - 377 0 entgegen.

