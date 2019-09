Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vermisst: Polizei sucht Sani S. aus Langenhagen

Hannover (ots)

Die Polizei sucht nach Sani S. aus Langenhangen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 27-Jährige ist Anfang September als vermisst gemeldet worden. Aus diesem Grund hat die Polizei heute ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Gesuchte am Samstag, 31.08.2019, gegen 12:30 Uhr, seine Wohnanschrift nahe des Marktplatzes in Lagenhangen. Danach verliert sich seine Spur. Möglicherweise ist er in einem weißen Toyota Yaris mit slowenischem Kennzeichen unterwegs.

Sani S. ist etwa 1,75 Meter groß und athletisch. Auf dem Arm hat er mehrere Tattoos, sie zeigen einen Frauenkopf zwei Totenschädel sowie eine Schlange. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen Bart. Der Vermisste spricht Deutsch mit Akzent.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib von Sani S. geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109-4217 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. /ahm, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell