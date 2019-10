Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011019-886: Hundegebell vertreibt Einbrecher

Reichshof (ots)

Eine Garage in Reichshof-Heischeid wollten Unbekannte in der vergangenen Nacht (1. Oktober) aufbrechen. Gegen 00.15 Uhr wurden Bewohner der Straße "Alter Dorfweg" vom Bellen ihres Hundes auf die Situation aufmerksam. Nachdem der Hund angeschlagen hatte, machten sich die Geschädigten auf die Suche nach der Ursache und fanden am Garagentor frische Spuren eines Einbruchsversuchs. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell