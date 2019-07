Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Täter flüchtet ohne Beute

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstag (23. Juli 2019) gegen 0.30 Uhr versuchte ein unbekannter Mann an der Straße Am Maasend, mit einem Brecheisen einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Eine Anwohnerin beobachtete den Täter und verständigte die Polizei. Der Mann flüchtete ohne Beute in Richtung Hochstraße. Anschließend hörte die Anwohnerin das Motorgeräusch eines Fahrzeugs.

Der Täter war etwa 1,90m groß und trug einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

